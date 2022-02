Bactéria no cérebro ocasionou o coma de Paulinha Abelha, diz colunista

Uma bactéria no cérebro pode ter ocasionado o coma de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, segundo a equipe da cantora. As informações são do colunista Leo Dias. Paulinha estava na UTI e teve que ser transferida de hospital às pressas nesta quinta-feira (17).

A cantora teve piora em seu estado de saúde. Em boletim médico, a assessoria da vocalista da banda Calcinha Preta informou que ela está em coma após piora clínica.

Artista aguardava uma vaga para ser transferida e não possuía condições clínicas seguras para realizar a transferência. No entanto, a mudança teve de ser feita às pressas.

Na noite de quinta-feira (17), a banda Calcinha Preta alertou fãs e imprensa sobre informações inverídicas sobre o estado da cantora Paulinha Abelha.