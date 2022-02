Morre a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta

A cantora Paulinha Abelha, 43, morreu, na noite desta quarta-feira (23), em um hospital privado de Aracaju (SE). Ela foi internada e chegou a ficar em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer problemas nos rins no dia 11 de fevereiro.

"O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico", informou o perfil do grupo Calcinha Preta no Instagram.

A nota de falecimento, publicada no Instagram por volta das 19h50, detalhou que a cantora apresentou agravamento de lesões neurológicas nas últimas 24h. Essas lesões foram constatadas em ressonância magnética, e foram associadas a coma profundo.

Legenda: Comunicado do falecimento da cantora foi dado através das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Com isso, a equipe médica iniciou o protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou a hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

Repercussão

Tão logo a notícia foi divulgada, o cantor cearense Wesley Safadão foi às redes sociais lamentar a morte de Paulinha. "Que tristeza te perder tão precocemente", disse em uma postagem onde aparece ao lado dela.

Outros famosos também se manifestaram sobre a morte da cantora. "Não tem como não ter te amado, meu coração está em pedaços… Sinto tanto a sua ida minha #abelha. Vá com essa sua alegria e contagie todos", publicou Walkyria Santos.

A cantora Gretchen disse que Paulinha não será esquecida. "Luto meu Deus. Não consigo acreditar. Minha linda! Deus te quis pertinho dele. Pra acalentar o céu como a tua voz. Você nunca será esquecida. Amo você pra sempre!", disse.

"Impossível acreditar nisso! Paulinha é eterna em minha vida, no meu coração e na memória de todos os brasileiros Obrigado rainha, você fez história e jamais será esquecida", publicou o ator Ed Gama.

O perfil da banda Magníficos também publicou nota de pesar. "O forró está de LUTO. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento da Paulinha Abelha, vocalista da Banda Calcinha Preta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Que sua alegria contagie a todos onde quer que esteja. Descanse em paz!"

Internação

Paulinha estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados de equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.

Mais cedo, o boletim médico, divulgado às 11h, informou que a artista continuava hospitalizada em UTI. Ela estava com o quadro neurológico inalterado, sem necessidade de medicamento para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos.

Na tarde da última terça-feira (22), o neurologista Marcos Aurélio Alves, chegou a dizer que o compromisso das equipes de saúde era com a manutenção da vida da cantora, não sendo possível afirmar detalhes sobre possíveis sequelas neurológicas.

O que ocorreu

Durante o período que passou hospitalizada, Paulinha Abelha fez tratamento dialítico — processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas no organismo do paciente portador de insuficiência renal avançada, aguda ou crônica.

Nesta quinta-feira, ela teve piora no estado de saúde. A assessoria da vocalista informou que ele entrou em coma após piora clínica nas últimas 12 horas.

Legenda: Paulinha Abelha ficou conhecida por dançar chamar os fãs no palco para dançar a música "Baby Doll" Foto: Reprodução/Facebook/Calcinha Preta

A assessoria da forrozeira ainda falou que foi cogitado a transferência da cantora para uma unidade hospitalar mais complexa, mas devido ao estado de saúde de Paulinha Abelha foi inviável.

"Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", ressaltou o comunicado.

Carreira de sucesso no forró

Legenda: Paulinha Abelha ao lado de Daniel Dial, Silvânia Aquino e Bell Oliver Foto: Reprodução/Facebook

Na banda Calcinha Preta ficou conhecida nacionalmente por canções como "Baby Doll, "Armadilha", "24 horas de Amor", entre outros.

Paulinha Abelha entrou na banda Calcinha Preta em 1998. Na primeira passagem pelo grupo conquistou uma legião de fãs. No forró, ela virou simbolo de beleza sendo aclamada pelo público LGBTQIA+.

A cantora se desligou da banda Calcinha Preta no início de 2010 para integrar a banda GDO do Forró. Em agosto do mesmo ano, ela deixou a banda para dar início a um projeto, ao lado do marido, na época, o cantor Marlus Viana, também ex-integrante da Calcinha Preta.

Em 2014, eles deixaram o trabalho como dupla para ingressar novamente a banda Calcinha Preta.

Dois anos depois, em março de 2016, a cantora anunciou a saída do Calcinha Preta novamente. Dessa vez, junto de Silvânia Aquino. As cantoras deram início a um novo projeto ao lado de Daniel Diau, também ex-Calcinha Preta, o trio Gigantes do Brasil.

Eles só trabalharam juntos até dezembro daquele ano. As amigas seguiram com o trabalho "Silvânia & Paulinha". Em 2018, após muitas negociações, elas retornaram à banda Calcinha Preta.