Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
Vicente Nery postou fotos de momentos de internação, nesta segunda-feira (19)

É Hit

Vicente Nery segue internado e colocará pinos e placa no braço; entenda o caso

Cantor completou 11 dias de hospitalização, nesta segunda-feira (19)

João Lima Neto 19 de Setembro de 2022
Cearense teve fratura exposta no braço em acidente

É Hit

Vicente Nery segue internado após acidente e deve passar por mais cirurgias, revela esposa do cantor

Cearense está sendo medicado com antibióticos após sofrer fraturas no braço e antebraço esquerdos, além de ter danos nos dedos e punho causados pelo acidente

Redação 12 de Setembro de 2022
O cantor cearense sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdo, além de sofrer danos nos dedos e punho.

Opinião

Vicente Nery segue internado e passa por cirurgias no ombro, antebraço e punho

Cantor passou noite com dores

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Setembro de 2022
Vicente Nery é conhecido pelo hit

Opinião

Vicente Nery passa por cirurgia após sofrer acidente em Fortaleza

Forrozeiro foi transferido do IJF para um hospital privado e passou noite sentindo muitas dores

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Setembro de 2022
Cantor é natural de Aracoiaba (CE)

Opinião

Vicente Nery sofre acidente de carro e é hospitalizado em Fortaleza

Veículo capotou três vezes, na avenida Maestro Lisboa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 08 de Setembro de 2022
calcinha preta e limão com mel

É Hit

Com Calcinha Preta e Limão com Mel, veja a ordem de atrações do 'Festival Só Forró'

A festa vai até de manhã do domingo (21), quando Vicente Nery sobe ao palco para fechar o festival

Redação 19 de Agosto de 2022
Cantores de forró participaram de evento de empresária

É Hit

Dona Bill, mãe de Wesley Safadão, comemora 60 anos com shows de Eric Land, Taty Girl e Vicente Nery

Empresária reuniu família em festa no Ceará

Redação 21 de Fevereiro de 2022