Vicente Nery segue internado após acidente e deve passar por mais cirurgias, revela esposa do cantor

O cantor Vicente Nery segue em internado após ser submetido a uma série de cirurgias no braço esquerdo, por conta de um acidente de carro. No domingo (12), Carol Rabelo — esposa do vocalista — detalhou que o companheiro está sendo "medicado com antibióticos" durante a internação. O quadro de saúde é considerado estável e o artista continua em recuperação.

O cantor cearense sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdos, além de sofrer danos nos dedos e punho. Vicente Nery ainda deve passar por outros procedimento cirúrgicos nos próximos dias, conforme Carol Rabelo.

"O Vicente continua internado, pois precisa tomar antibióticos. Ele está estável e em recuperação. Nos próximos dias aguardamos sua evolução para que ele possa se submeter a novas cirurgias no membro superior esquerdo", declarou a esposa do cantor.

Foto: Reprodução

Ainda em postagem, a companheira de VIcente Nery falou sobre o carinho dos fãs. "Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um livramento e por sua infinita misericórdia. Aos fãs e amigos, nosso muito obrigada por todas as palavras de carinho, orações e amor".

Agenda alterada

Por conta do estado de saúde de Vicente Nery, o cantor precisou reorganizar a agenda de shows.

O cantor tinha shows agendados em Jericó (PB), Extremoz (RN) e Belém do São Francisco (PE), todos eles ganharão novas datas.