Cantor de forró é preso antes de começar show por dívida de pensão alimentícia em Fortaleza

O cantor de forró Andrezinho de Ouro, conhecido por passagem na banda Forró Pé de Ouro, foi preso antes de iniciar um show em um restaurante, localizado no bairro Antônio Bezerra — na noite de sexta-feira (9). O fato foi motivado por valores de pensões alimentícias em atraso.

Andrezinho possui dívida de duas ações de pensão alimentícia: valores mensais de R$ 1,9 mil, no município de Caucaia, e a outra em Fortaleza, de R$ 1,2 mil. O cantor de forró está preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap).

O forrozeiro arrumava os equipamentos de som quando uma das ex-companheiras dele chegou ao local com a ordem de prisão, seguida de policiais, conforme informou a atual esposa do cantor.

A dívida do cantor em atraso é somada em cerca de R$ 58 mil, segundo informou a atual companheira do forrozeiro.

Andrezinho publicou vídeo no Instagram, momentos antes da prisão, relatando sofrer injustiça. "Estou aqui preparando para fazer um show. Infelizmente, estou sendo conduzido, vou ser preso agora. Porque há muito tempo eu venho sofrendo uma injustiça, da Justiça de Caucaia e Fortaleza".

Em nota enviada neste sábado (10), a equipe jurídica do cantor afirmou que os valores que sustentam a prisão do artista foram instituídos em uma fase profissional de André que já não condiz com a realidade. Segundo a defesa, já foi provado nos autos do processo a impossibilidade de pagamento diante da atual situação profissional do artista. Leia a nota na íntegra:

"Tendo em vista a repercussão do caso, a assessoria jurídica do cantor André vem por meio desta informar que os valores que sustentam a prisão indevida ora realizada são valores instituídos em uma fase profissional do André que não mais condiz com a realidade do artista, valores que estão sendo discutidos processualmente há anos e já fora devidamente provado aos autos a impossibilidade de pagamento frente a atual situação profissional do artista. Inclusive há impugnações específicas no que tange ao débito total devido pelo artista. Já estamos atuando no intuito de reverter a injustiça cometida".

Cantor afirma que renda caiu desde que saiu de banda, além de ter sofrido com a pandemia

Legenda: Na pandemia, Andrezinho de Ouro chegou a ser internado por conta de fortes sintomas Foto: Reprodução/Instagram

Em vídeo no Instagram, Andrezinho relatou que ganhava um bom salário quando atuava pela antiga banda, mas que em carreira solo a situação mudou. Na postagem, o forrozeiro comentou ainda o impacto do coronavírus na carreira. "Também veio a pandemia, que eu passei dois anos sem trabalho. Vários outros problemas. Deu uma baixa na minha condição".

Atualmente, Andrezinho cobra de R$ 400 a R$ 600 por pockets shows em bares e restaurantes, segundo informou a atual esposa do cantor.

Em postagem nos stories do Instagram, Andrezinho declarou que, com a detenção de sexta-feira, ele já foi preso quatro vezes por questões da cobrança de pensão. A atual companheira do cantor disse que um advogado já vem acompanhando o caso.

Andrezinho de Ouro Cantor "Essa está sendo a quarta vez preso por um valor de pensão que nunca é ajustado com minha situação atual. Época de pandemia onde vendi máscaras pra me manter, e todos os meses uma dívida de mais de R$ 3 mil sendo acumulada de duas pensões que sou ordenado a pagar e nunca consegui. Difícil me expor aqui, mas é preciso. Já tentei de todas as formas esclarecer a verdade".

Em 2020, Andrezinho Pé de Ouro foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Hersbster, no município de Maranguape. O artista deu entrada na unidade hospitalar com sintomas da Covid-19, como falta de ar, febre alta e dores do peito.

Esposa de Andrezinho de Ouro pede ajuda

Na manhã deste sábado (10), por meio das redes sociais, a esposa do ex-vocalista do Pé de Ouro pediu ajuda financeira aos seguidores para "conseguir fazer algum tipo de acordo" com a Justiça. Ela alega que o artista não tem dinheiro para abater a dívida de R$ 58 mil.

"O valor que está lá é impossível de a gente pagar, não condiz com a nossa condição", revelou.

A mulher divulgou nos Stories o PIX do irmão, já que as contas bancárias dela e de Andrezinho estão bloqueadas por força de um mandado judicial. As transferências podem ser feitas para Davi Lima Gomes, cuja chave do PIX é davilima.g0912@gmail.com.

"Qualquer ajuda é bem-vinda. Muito obrigada e gratidão a todo mundo. Vamos à luta para mostrar a verdade".