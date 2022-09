Vicente Nery segue internado e passa por cirurgias no ombro, antebraço e punho

O cantor Vicente Nery passou por diferentes cirurgias em hospital privado de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (9). Duas operações foram realizadas, respectivamente, no ombro e antebraço. A terceira intervenção cirúrgica segue nesta tarde, no punho.

Vicente Nery deixou o leito do hospital para entrar em cirurgia por volta de 8h40. Carol Rabelo, esposa do cantor, informou à coluna que três cirurgiões seguem com o forrozeiro em centro cirúrgico.

O cantor cearense sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdo, além de sofrer danos nos dedos e punho.

Noite difícil

Vicente Nery teve uma "noite difícil", sofrendo com muitas dores. "Provavelmente terá que fazer outras cirurgias posteriores", explicou Carol Rabelo.

Cantor estava com guitarrista durante acidente

Legenda: O acidente aconteceu na avenida Maestro Lisboa. Foto: VCRepórter

O irmão do artista, Vilton Nery, detalhou à reportagem do Sistema Verdes Mares que falou com Vicente por telefone pouco antes do acidente, por volta de 14h30min.

"Quando foi 14h45min, o guitarrista [da banda do cantor] me ligou falando que tinha acontecido esse acidente".

Segundo Vilton, o guitarrista estava ao lado de Vicente quando, assustado, o cantor teria perdido o controle do veículo e "subido" o meio-fio da via, o que provocou o capotamento. "Graças a Deus ele está bem, consciente", tranquilizou. O guitarrista teria sofrido apenas pequenas escoriações.

Agenda de shows

Vilton Nery afirmou ainda que, nesta sexta-feira (8), vai se informar sobre o período de repouso necessário para a recuperação do artista.

"Amanhã vou tomar essa frente para cancelar alguns eventos e ter noção de quantos dias ele vai precisar de repouso", adiantou.