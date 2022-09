Wesley Safadão comemora aniversário de 34 anos com atrações musicais em Aracoiaba, no Ceará

O cantor Wesley Safadão comemora o aniversário de 34 anos, nesta terça-feira (6). Para celebrar a data, o cearense reúne amigos e familiares em grande festa na cidade de Aracoiaba, no Ceará. O forrozeiro prepara festa com atrações musicais e um leilão do Haras WS.

Um nome confirmado na programação de shows da festa de Wesley Safadão é o jovem Caio Brito. O forrozeiro é natural de Quixadá (CE) e chegou a participar de um evento com o veterano da música neste ano.

Além de apresentações musicais, a festa conta ainda com um leilão. Cavalos de raça do Haras WS serão vendidos na programação do aniversário.

Cantor segue com agenda pesada

O mês de setembro do cantor Wesley Safadão é marcado por uma agenda cheia de eventos. Ao todo, 20 shows estão programados para acontecer.

Ele percorre cidades de Alagoas, Paraíba, São Paulo, Maranhão, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco.