Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, deve assinar contrato com produtora do Ceará em setembro

O sertanejo Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça, deve ganhar forte agenda de shows no Nordeste — a partir de setembro de 2022.

A coluna descobriu que o cantor deve assinar contrato com uma produtora do Ceará em setembro. A empresa irá trabalhar agenda do cantor na região Norte e Nordeste.

O contrato do sertanejo com a produtora cearense também prevê o primeiro show de Murilo Huff em Fortaleza.

Carreira iniciada com participação de Marília Mendonça

O goiano começou carreira solo musical em 2018. O primeiro álbum do sertanejo foi "Pra Ouvir Tomando Uma", que ganhou notoriedade especialmente pela música "Dois Enganados", com participação de Marília, na época namorada do sertanejo.

O projeto ganhou um novo capítulo em 2021, chamado "Pra Ouvir Tomando Uma 2". As composições "Uma Ex", "Frieza" e "Desejando Eu" receberam, respectivamente, certificações de disco de platina duplo, disco de platina e disco de diamante duplo.