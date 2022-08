Murilo Huff termina affair com Nicole Melo após 4 meses

O relacionamento entre o músico Murilo Huff e a médica Nicole Melo chegou ao fim após quatro meses, revelou o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Os dois estavam vivendo um discreto "affair", mas não conseguiram manter a relação devido à rotina de trabalho do artista.

Em entrevista ao colunista, o sertanejo disse que levou um "pé na bunda" da estudante. “Estou solteiro! Estávamos nos conhecendo, ela é uma pessoa incrível, mas não deu certo e tudo bem“.

Após a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, esse havia sido o primeiro relacionamento sério do cantor sertanejo. No entanto, ao colunista, Huff não se mostrou à vontade de tocar no assunto.

Murilo Huff Cantor sertanejo “Fui eu que levei um ‘chute’ na bunda. São rotinas muito diferentes. A gente que vive na estrada, realmente não é fácil. Foi mais por isso mesmo, uma questão de rotina".

Além dos shows, também precisa dar atenção ao filho, Leo, fruto do relacionamento dele com Marília Mendonça.

Quem é Nicole Melo?

Nicole Melo é uma médica que virou assunto nas redes sociais após o envolvimento com Huff. Ela é natural de Goiás, tem 27 anos, e está se especializando em dermatologia.

De acordo com o jornal carioca Extra, Nicole leva uma vida confortável com a família. Ela também tem duas irmãs e um irmão. Atualmente, se divide entre as carreiras na saúde e na moda.

Nicole também venceu um concurso de beleza na faculdade que frequentou, em 2017. A moça representou a beleza universitária da instituição até 2018.

Na rede social, Nicole gosta de publicar momentos de viagens, pets, entre outros assuntos sobre moda. Há imagens dela em destinos como São Paulo, Lençóis Maranhenses, no Brasil, e até fora, como Cidade do Cabo, na África do Sul, Santiago, no Chile, ou Miami, nos Estados Unidos.