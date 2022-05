Saiba quem é Nicole Melo, novo affair do cantor Murilo Huff

A revelação do relacionamento do sertanejo Murilo Huff com a médica Nicole Melo virou um assunto em alta nas redes sociais, nesta sexta-feira (13). Nicole é natural de Goiás e tem 27 anos. Ela se formou em medicina e está se especializando em dermatologia.

De acordo com o jornal carioca Extra, Nicole leva uma vida confortável com a família. Ela também tem duas irmãs e um irmão. Atualmente, se divide entre a carreira na área da saúde e também na moda.

A publicação diz que ainda que Nicole já posou para diversos ensaios de marcas de roupas e também moda praia.

Nicole também venceu um concurso de beleza na faculdade que frequentou, em 2017. A moça representou a beleza universitária da instituição até 2018.

Repercussão nas redes sociais atraiu novos seguidores

Legenda: Médica também se mostra defensora dos animais em redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A informação do affair de Nicole com Murilo Huff dobrou o número de seguidores, em pouco mais de oito horas revelado nas redes sociais. Ela passou de cerca de 11 mil para quase 21 mil neste período.

Na rede social, Nicole gosta de publicar momentos de viagens, pets, entre outros assuntos sobre moda.

Há imagens dela em destinos como São Paulo, Lençóis Maranhenses, no Brasil, e até fora, como Cidade do Cabo, na África do Sul, Santiago, no Chile, ou Miami, nos Estados Unidos.

Nicole e Murilo estão se seguindo nas redes sociais. No Instagram é possível ver que o sertanejo curte as postagens da moça. Não apenas ele. Mas a mãe do sertanejo, Zaida Huff, também.

