Murilo Huff está 'conhecendo melhor' médica, afirma colunista

O cantor Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, está conhecido melhor uma médica, segundo informou a coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles. A moça foi identificada como Nicole Melo, que é médica e estudante de dermatologia.

Com mais de 11 mil seguidores nas redes sociais, Nicole compartilha as roupas que usa, o dia a dia no trabalho como modelo e até mesmo os cliques de viagem. Entre os seguidores, inclusive, está a mãe de Murillo, Zaida Huff.

Inicialmente, as informações haviam sido divulgadas pela página 'Let's Gossip'. O último romance do cantor havia sido com Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021.

Desde então, Murilo Huff estava evitando relacionamentos mais sérios e estava focando apenas nos cuidados com o filho, fruto do namoro com o Marília, o pequeno Léo.

