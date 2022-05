MC Mirella remove tatuagem com rosto do ex-marido Dynho Alves

A funkeira MC Mirella compartilhou no Instagram nessa terça-feira (10) uma sessão de remoção de tatuagem — uma delas com o rosto de Dynho Alves, seu ex-marido. O casal polêmico se separou em dezembro do ano passado, após a participação do dançarino em "A Fazenda 13".

A intimidade dele com Sthe Matos no reality foi alvo de críticas tanto de internautas quanto da própria Mirella, que afirmou se sentir traída e pediu o divórcio.

O funkeiro e dançarino Dynho Alves, de 26 anos, à época culpou a edição do reality pela separação com a MC.

"Fazendo algumas remoções", escreveu a funkeira no stories nessa terça. Ele teve sessão de laser também em outras tattoos. A artista recentemente passou uma temporada nos Estados Unidos, em turnê.

