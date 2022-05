Anitta é a capa da Billboard de maio: 'Eu quero ser capaz de fazer a diferença'

Sucesso internacional e promovendo atualmente o novo álbum "Versions of me", Anitta é a capa da revista Billboard, dos Estados Unidos, neste mês de maio. Em entrevista, a artista falou sobre a internacionalização da carreira, que atingiu os níveis estratosféricos neste ano, com o sucesso de "Envolver" número 1 no Spotify, a performance no Coachella no fim de abril e a aparição no Met Gala.

"Eu nunca poderia simplesmente ir a outro mercado e fazer o que quer que seja. Qual seria o propósito: Fama? Dinheiro? Eu já tinha isso, e esse não é o ponto para mim", comenta a brasileira. Na capa da publicação, a manchete estampa: "Visão global de Anitta: uma tomada trilíngue".

Anitta na Billboard: confira capa da edição de maio

Legenda: Anitta decolou em sua carreira internacional em 2022, com o sucesso de Envolver; aparições no Coachella e no Met Gala também marcaram seus principais momentos neste ano Foto: Ramona Rosales/Billboard

Para Anitta, o sucesso mundial é "ser capaz de fazer a diferença em outras coisas, não só na música": "É sobre como as mulheres serão tratadas em seus empregos, sobre como a sociedade agirá, como elas votarão".

Questionada sobre o início da carreira internacional, lá no fim de 2017, ela conta que teve muito medo.

"Eu sabia que se falhasse, todo mundo no meu país ia rir de mim. É isso que acontece com todo mundo que tenta e falha. Eu não queria me tornar uma piada. Eu queria que tudo acontecesse de verdade", diz a carioca de 29 anos.

Dividindo-se na ponte aérea Brasil-Estados Unidos, nesta sexta-feira (13), Anitta vai discursar no Billboard MusicCon, além de se apresentar, em Las Vegas.