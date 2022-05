Anitta é atração confirmada no Garota Vip Rio de Janeiro 2022

Uma parceria antiga é retomada entre Anitta e Wesley Safadão. A carioca foi confirmada como atração do Garota Vip Rio de Janeiro 2022. O evento acontece no dia 20 de agosto, na Barra da Tijuca.

Outros nomes na programação do evento são Zé Felipe e Pedro Sampaio. Anitta já participou de outras edições da festa, em Manaus e São Paulo.

A parceria entre Anitta e Wesley Safadão foi consolidada quando a carioca aceitou gravar um feat ao lado do cearense em 2018.

O Garota Vip foi criado na capital cearense em 2011 a partir do costume do cantor de reunir algumas pessoas mais próximas para esticar a festa após eventos em antigas casas de forró. Os encontros em ambientes privados tomaram grandes proporções agregando vários ritmos.

Recorde de público

Foi fora de casa, na cidade do Rio de Janeiro, que o cearense reuniu o maior público de todas as edições. Mais de 70 mil pessoas curtiram o cantor em 2017, no Parque dos Atletas, área onde foram realizados os Jogos Olímpicos de 2016.

Além do dono da festa, o line-up contou com os shows de Simone e Simaria, Dennis DJ, Ferrugem e Aldair Playboy. Ao todo, foram 11 horas de música.

Veja clipes: