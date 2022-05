Wesley Safadão surpreende público e leva trio elétrico para dentro do Garota Vip Fortaleza 2022

O evento Garota Vip Fortaleza reuniu nomes do forró e sertanejo com grandes hits da atualidade no estacionamento da Arena Castelão, na noite de sábado (30). Wesley Safadão cantou até o amanhecer e até gravou clipe. Às 5h10, o cearense surpreendeu o público ao deixar o palco principal para subir em um trio elétrico.

O cearense animou a festa com um grupo de dançarinos no palco. Já no trio, ele cantou hits do forró e do axé na cadência com arranjos elétricos.

Assista:

Paixão por terra natal ressaltada em início de evento

Com um texto sobre Fortaleza (CE) e a saudade de shows, o cantor entrou no palco do evento por volta de 3h20 da madrugada de domingo (1º). Ao som de "Eu Já Tava Bem", Wesley Safadão iniciou o repertório da apresentação.

No repertório do evento, sucessos dos álbuns "WS em Casa", "WS Sem Limites", "WS In Miami Beach", "Safadão Amplificado", entre outros hits.

Wesley Safadão ainda interagiu com o público e, por alguns momentos, colocou o público para cantar. Fãs de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras cidades, estiveram presentes no evento.

Ele ainda presentou os fãs com a gravação do clipe "P... Nenhuma, Tu Tava na Revoada".

Taty Girl representa mulheres em eventos

Legenda: Cearense cantou sucessos da carreira Foto: Divulgação/Romilson Sales

A cearense Taty Girl abriu o evento com sucessos do projeto "Baú". Ela também cantou novos trabalhos como "Meu Coração Me Odeia".

Taty Girl é nome presente nos principais eventos de Wesley Safadão. Recentemente, ele fez show em São Paulo no projeto "TBT".

Leonardo apresenta 'modões' sertanejos e Zé Felipe hits do piseiro

Antes de Wesley Safadão se apresentes, os cantores Leonardo e Zé Felipe realizaram apresentações separadas.



Leonardo levou o romantismo dos clássicos da música sertaneja como "Deixaria Tudo" e "Talismã".



Já o herdeiro do veterano, Zé Felipe cantou músicas virais do TikTok como "Malvada" e "Vontade de Morder".