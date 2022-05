Expocrato 2022 tem ingressos a partir de R$ 60 no primeiro lote; veja valores e atrações

A organização do Festival Expocrato 2022 divulgou detalhes sobre os ingressos dos shows musicais. O primeiro lote de bilhetes custa entre R$ 60 e R$ 1,7 mil - a depender ​do dia e setor escolhido pelo público.

O evento contará com mais de 50 atrações confirmadas, incluindo as principais bandas, duplas sertanejas, DJs e cantores dos cenários local e nacional da música brasileira.

A programação acontece de 10 a 17 de julho no Parque Pedro Felício Cavalcante, onde ocorre a 69ª edição da Feira Agropecuária homônima, um dos maiores e mais tradicionais eventos do gênero no Brasil.

Qual o melhor setor para curtir a Expocrato 2022?

Legenda: Erasmo Carlos completa 80 anos em junho de 2022 Foto: Reprodução/YouTube

As áreas do Festival Expocrato 2022 se dividem em Arena, Vip, Premium e Camarote do Rei. Os preços do primeiro lote do evento variam conforme o dia escolhido, e todos possuem meia-entrada.

O dia 11 de julho, data com valor mais barato, custa R$ 60 na Arena. As apresentações são: Erasmo Carlos, Márcio Greyck, Fernando Mendes e Forró Real.

O maior investimento do interessado em ir ao Festival Expocrato será no dia 16 de julho, sábado. A programação apresenta o maior nome da música sertaneja da atualidade, o cantor Gusttavo Lima.

Outra atração de peso neste dia é o comandante do Aviões, o forrozeiro Xand Avião. O palco da festa ainda leva shows dos cearenses Jonas Esticado e Mari Fernandez.

Confira a programação do Expocrato 2022:

Domingo (10/07)

Leo Santana

Dilsinho

Magníficos

Wallas Arrais

Chumbo Sim Senhor

Alencar e Banda

Jefinho

Flor Florentino

Segunda-feira (11/07)

Erasmo Carlos

Márcio Greyck

Fernando Mendes

Forró Real

Gil Sanfoneiro

Vicente Forró de Raiz

Henrique Farra

Marcelo Namorador

Terça-feira (12/07)

Luiza Sonza

Nando Reis

Ludmilla

Selvagens à Procura de Lei

Japãozin

Lucas Lemos

Cicero Bodim e Banda

Quarta-feira (13/07)

Saia Rodada

Elba Ramalho

Toca do Vale

Waldonys

Zezo

Luan Estilizado

Banda Mel Carvalho

Antonio Marcos

Quinta-feira (14/07)

Pedro Sampaio

Zé Felipe

Zé Vaqueiro

Matheus Fernandes

Limão com Mel

Ana Nery

João Paulo e Banda

Sexta-feira (15/07)

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Taty Girl

Calcinha Preta

Wava

Josué Bom de Faixa

Bulé de Caminhão

Sábado (16/07)

Gusttavo Lima

Xand

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Rafael Belo Xote

Luan Rocha

Domingo (17/07)

João Gomes

Tarcisio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis

Gideon e Banda

Guto Sobreira

Serviço

Evento: Festival Expocrato 2022

Data: 10 a 17 de julho

Cidade: Crato, CE

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti

Abertura dos portões: 19h

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos: festivalexpocrato.com.br