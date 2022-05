Ludmilla, Luisa Sonza e Zé Vaqueiro farão show no Festival Expocrato 2022; veja programação

O Festival Expocrato 2022 anuncia as atrações para a nova edição do evento. Realizado na Região do Cariri, no Ceará, o festival vai acontecer entre os dias 10 e 17 de julho.

Neste ano, a programação conta com nomes como Luiza Sonsa, Ludmilla e Zé Vaqueiro.

As vendas online de ingressos começam à meia-noite de quinta-feira (12) por meio do site oficial da Bilheteria Virtual. As vendas físicas acontecem em:

Crato: Rua Dr.João Pessoa, nº494, Mandacaru Center;

Rua Dr.João Pessoa, nº494, Mandacaru Center; Juazeiro do Norte: Cariri Garden Shopping.

Confira a programação do Expocrato 2022:

Domingo (10/07)

Leo Santana

Dilsinho

Magníficos

Wallas Arrais

Chumbo Sim Senhor

Alencar e Banda

Jefinho

Flor Florentino

Segunda-feira (11/07)

Erasmo Carlos

Márcio Greyck

Fernando Mendes

Forró Real

Gil Sanfoneiro

Vicente Forró de Raiz

Henrique Farra

Marcelo Namorador

Terça-feira (12/07)

Luiza Sonza

Nando Reis

Ludmilla

Selvagens à Procura de Lei

Japãozin

Lucas Lemos

Cicero Bodim e Banda

Quarta-feira (13/07)

Saia Rodada

Elba Ramalho

Toca do Vale

Waldonys

Zezo

Luan Estilizado

Banda Mel Carvalho

Antonio Marcos

Quinta-feira (14/07)

Pedro Sampaio

Zé Felipe

Zé Vaqueiro

Matheus Fernandes

Limão com Mel

Ana Nery

João Paulo e Banda

Sexta-feira (15/07)

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Taty Girl

Calcinha Preta

Wava

Josué Bom de Faixa

Bulé de Caminhão

Sábado (16/07)

Gustavo Lima

Xand

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Rafael Belo Xote

Luan Rocha

Domingo (17/07)

João Gomes

Tarcisio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis

Gideon e Banda

Guto Sobreira

Expocrato 2019

A última edição do Expocrato aconteceu em julho de 2019, celebrando os 75 anos do evento. Se apresentaram nomes como Anitta, Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião, Simome e Simaria, Bruno e Marrone, Jonas Esticado, Calcinha Preta.

