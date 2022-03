Murilo Huff conta rotina de Léo, filho com Marília Mendonça, e ressalta boa relação com Dona Ruth

O sertanejo Murilo Huff, pai do pequeno Leo, fruto do relacionamento entre ele e a cantora Marília Mendonça, falou sobre a relação com Ruth Moreira, mãe da artista, e os cuidados com a criança desde o falecimento de Marília. Em novembro de 2021, ela morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais.

Segundo ele, a relação familiar se estreitou, com o objetivo de oferecer suporte emocional à criança. "Tentamos, pelo menos uma vez a cada quinze dias, sair todo mundo junto para jantar para que ele entenda que a família está ali. Todo mundo unido, não tem briga, nada disso", pontuou.

Antes do acidente de Marília, a relação entre ela e Murilo havia se encerrado oficialmente, mas o contato era constante por conta da criação do pequeno. Agora, ele contou a Léo Dias, que as tarefas têm se dividido com dona Ruth.

"Nós dois temos o mesmo objetivo, que é criar ele da melhor forma, dar o melhor pra ele, nunca deixar ele esquecer quem foi a mãe dele, a gente sempre vai fazer questão de falar com ele, em tudo. Ele vai saber a importância que a mãe dele teve pro mundo", disse.

Divisão da criação

Atualmente, o menino passa a maior parte do tempo na casa da avó, mas de três a quatro vezes na semana é levado para a casa do pai.

Nesse caminho, lembra Murilo, eles tentam sempre manter a memória de Marília presente. "Não queremos que ele se esqueça dela jamais! Sempre colocamos músicas dela, vídeos gravados, fotos e tudo mais", reforça.

