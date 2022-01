Pai do filho de Marília Mendonça abre mão da tutela dos bens e deixa patrimônio com mãe da cantora

O ex-namorado e pai do filho da Rainha da Sofrência, Murilo Huff, deixará tutela dos bens a que teria direito na divisão do patrimônio com a mãe da cantora. A informação é da coluna LeoDias na tarde desta terça-feira (26).

Apesar de ter direito a uma parte dos bens durante a divisão do patrimônio, o cantor sertanejo deixou os bens para a dona Ruth, mãe da cantora. Além disso, a coluna apurou que o valor de R$ 500 milhões, atribuído ao patrimônio da cantora, não reflete a realidade.

Marília Mendonça morreu vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, em Minas Gerais. A Rainha da Sofrência deixou o filho Léo, de um ano e dez meses, fruto do namoro com o sertanejo Murilo Huff.

O menino, que nasceu em Goiânia (GO), completou dois anos no dia 16 de dezembro. Antes de sua morte, a artista falou que a criança era "a luz dos seus olhos".

Legenda: Marília Mendonça comemorou os 8 meses do filho ao lado do ex-namorado. Foto: Reprodução.

RELAÇÃO DO CASAL

Murilo Huff e Marília Mendonça começaram um relacionamento em maio de 2019 e, em dezembro do mesmo ano, nasceu o filho do casal, Leo Dias Mendonça Huff.

Os dois se separaram em julho de 2020, porém logo se reconciliaram um tempo depois. Marília e Murilo voltaram a ficar juntos em novembro daquele ano. Em setembro de 2021, a relação chegou ao fim mais uma vez.

A cantora afirmou que decidiu expor o término de seu relacionamento "em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento". Ela disse ainda que deixou de segui-lo e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.