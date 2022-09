Solange Almeida prepara show 'Minha História 2' com atrações em Fortaleza

Os fãs da cantora Solange Almeida podem anotar no calendário mais um evento da forrozeira na capital cearense. A baiana prepara o segundo volume do projeto "Minha História 2".

Em entrevista exclusiva à coluna, o empresário Eugênio Parente, da produtora D&E, revelou que o evento acontece ainda neste semestre de 2022, em Fortaleza.

O projeto irá reunir hits que foram sucessos na voz da forrozeira em diferentes décadas na banda Aviões do Forró. Ao mesmo tempo, Sol irá apresentar novas composições de trabalho.

Solange Almeida reuniu dançarinas em primeiro volume de projeto

A primeira edição do projeto "Minha História" aconteceu em janeiro de 2020. A festa aconteceu no Iate Clube de Fortaleza. No mesmo ano, no mês de julho, a forrozeira fez uma live com a mesma temática.

As dançarinas Aline Castaldo, Taty Tavares, Lane Cavalcante e Fernanda Paschoal chegaram a participar do projeto.