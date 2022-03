Solange Almeida se casa com empresário Monilton Moura nesta sexta-feira (4)

A cantora Solange Almeida se casou na Igreja com o empresário Monilton Moura nesta sexta-feira (4). A celebração religiosa aconteceu após o casal adiar a data quatro vezes. No dia 21 de novembro de 2020, já haviam realizado o casamento civil.

Conforme compartilhado em sua rede social, a artista detalhou que disseram "sim na lei dos homens" no Cartório Leal, no Eusébio, tendo a pregação da amiga querida, Wagneide Menezes.

Solange Almeida Cantora "Sexta feira direi sim mais uma vez a vc. Depois de adiar 4 vezes a data, dessa vez vai, Monilton Moura"

Na publicação, ela ainda incluiu as hashtags #faltam2dias e #casamentosolemonilton. O vídeo mostrava os dois juntos ao som da música "Quatro Fases", de Bruno e Marrone. A letra da canção descreve uma declaração de amor em que os sentimentos não precisam ser provados para ninguém.

"Ele me acalma até quando o meu nível de estresse 'tá mais alto, sabe do meu ponto fraco. Ah, seu jeito às vezes calma o mundo, às vezes fica agitado. Isso que me deixa 100% encantado", diz a letra da canção.

PREPARATIVOS PARA O CASAMENTO

Em seus stories, compartilhados nesta sexta-feira (4), a artista compartilhou alguns recebidos para o seu dia especial, como langerrie. "O coração da cantora fica como? O que eu escolho? As peças estão lindas, eu estou apaixonada por cada detalhe"

Solange também elogiou as rendas e a linha noiva inspirada nela. "Foi incrível. Eu estou apaixonada, eu não sei o que vou usar hoje".

Além disso, aproveitou para compartilhar um pouco de sua preparação para a noite especial. No salão, mostrou as unhas pintadas no estilo "francesinha" e, depois, gravou imagens dos convites com os dizeres "Não podemos apagar este amor, nem os rios afogá-lo".

CELEBRAÇÕES

Inicialmente, Solange Almeida marcou seu casamento religioso em Igreja de Fortaleza para janeiro deste ano. Alguns convites foram entregues apontando que a cerimônia religiosa aconteceria na Igreja Pequeno Grande, no Centro de Fortaleza, no dia 15 de janeiro.

Após a celebração religiosa, os convidados seriam recepcionados em um restaurante na Praia de Iracema, orla da capital cearense. No entanto, a cerimônia precisou ser adiada.

Este é o quarto casamento da cantora de forró. O último relacionamento da forrozeira foi com o empresário Leandro Andriani.