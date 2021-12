Solange Almeida marca casamento religioso em Igreja de Fortaleza para janeiro

A cantora Solange Almeida e o empresário Monilton Moura começarão o ano de 2022 com casamento religioso. Os primeiros convites foram entregues nesta semana. A cerimônia religiosa acontece na Igreja Pequeno Grande, no Centro de Fortaleza, no dia 15 de janeiro.

Após a celebração religiosa, os convidados serão recepcionados em um restaurante na Praia de Iracema, orla da capital cearense.

Solange Almeida teve casamento civil com Monilton Moura em novembro de 2020 em cerimônia reservada.

Este é o quarto casamento da cantora de forró. O último relacionamento da forrozeira foi com o empresário Leandro Andriani.

Em recente viagem aos Estados Unidos, Solange Almeida e Monilton Moura fizeram ensaio fotográfico com poses descontraídas, o chamado "pré wedding", em comemoração ao casório.