20 anos do Aviões: Solange Almeida comenta possibilidade de turnê com Xand Avião

Em entrevista exclusiva à coluna, a cantora Solange Almeida revelou que existe sim a possibilidade de realizar turnê com Xand Avião em comemoração aos 20 anos do Aviões do Forró.

Segundo a cantora para que a turnê aconteça é preciso analisar diferentes cenários. "Acho que engloba várias coisas, mas eu acho que é uma coisa que pode ser possível sim. Não vou descartar, não vou dizer dessa água não beberei, não vou cuspir no prato que eu comi, mas é aquela coisa que precisa ser estudada e ver todos os lados", ressaltou Solange Almeida.

Solange Almeida acabou de assinar contrato com a produtora cearense D&E. No momento, ela visa outros projetos nos próximos meses. Segundo ela, ainda não houve planejamento ou conversas sobre turnê.

Solange Almeida Cantora Sou muito do que eu sinto, do que eu espero. É uma possibilidade descartada? Jamais. Não é uma possibilidade descartada. Inclusive, são coisas que a gente fala sim.

Solange Almeida destacou em entrevista que o pedido do público para que a turnê ocorra é válido, mas é preciso analisar também a relação das pessoas envolvidas. "A gente precisa ver os prós e contras, a gente precisa olhar tudo, não é só o que público espera. Existem sentimentos, existem corações envolvidos, existem pessoas".

Retorno financeiro

Legenda: Cantora esteve em sede de produtora na tarde desta sexta-feira (14) Foto: Divulgação

Solange Almeida declarou que a união dela e Xand Avião pode sim trazer grande retorno financeiro, mas não é um motivo imediato visado por ela por questões de princípios.

"Se for para acontecer, vai acontecer naturalmente. Cada um respeitando seu tempo e seu espaço. Sem visionar a questão financeira. A questão financeira é boa, é boa. Se a gente for parar para pensar nisso eu faria a turnê amanhã. Mas são princípios que passa não só por cima de mim como pra ele. Conheço o Xand a 15 anos", detalhou a forrozeira.

Em recente turnê nos Estados Unidos, Solange Almeida disse sentir o tamanho do impacto do Aviões do Forró ao ser abordada por fãs. "Foi um projeto [Aviões do Forró] que falou não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje, cheguei nos Estados Unidos e ouvir casais falando para mim: 'vocês mudaram a vida da gente'. Então, não é só olhar para o nosso ego, a gente tem que olhar para o nosso entorno. A gente tem que olhar para tudo".