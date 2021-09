Solange Almeida se apresenta pela primeira vez em carreira solo nos EUA

A cantora Solange Almeida esteve nos Estados Unidos como vocalista do Aviões do Forró em 2008 e 2016. Fãs brasileiros recepcionaram ela e Xand Avião nas diferentes turnês em solo americano. Em 2021, a cena irá se repetir pelo menos para um deles. A forrozeira realiza seis shows no mês de dezembro no exterior. Desta vez, em carreira solo.

Atlanta, Orlando, Miami, Danbury, Newark e Framingham estão no roteiro de apresentações. Desde a saída da antiga banda, em março de 2017, comentários contra Solange Almeida como “nossa, como ela ficou apagada” ou “Solange tá tão sumida” são publicados nas redes sociais.

Mesmo com os ataques, a trajetória da forrozeira na mídia segue tranquilamente. Nos últimos dois anos, ela seguiu com a rotina de gravação de DVDs e clipes. Sol também participou de programa nacionais, como “Dança dos Famosos” no “Domingão do Faustão”, realizou lives grandiosas e participou de grandes feats.

Sim, a separação do antigo colega de palco afetou. De fato, a quebra de uma parceria de mais de 15 anos interfere na vida de qualquer pessoa.