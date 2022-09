Vicente Nery sofre acidente de carro e é hospitalizado em Fortaleza

O cantor de forró Vicente Nery sofreu um acidente de carro na avenida Maestro Lisboa, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (8). O forrozeiro capotou o veículo três vezes ao realizar o desvio de uma moto.

Vicente Nery recebeu os primeiros socorros no local do acidente e está hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF), mas deve ser transferido para o Hospital da Unimed, onde passará por cirurgia.

Ele sofreu fraturas no braço esquerdo, segundo informou Carol Rabelo, esposa do cantor, com exclusividade à coluna. "Estamos aguardando ele estabilizar e já transferir ele para um hospital particular", declarou.

O irmão do artista, Vilton Nery, contou à reportagem do Sistema Verdes Mares que falou com Vicente por telefone pouco antes do acidente, por volta de 14h30min. "Quando foi 14h45min, o guitarrista [da banda do cantor] me ligou falando que tinha acontecido esse acidente".

Segundo Vilton, o guitarrista estava ao lado de Vicente quando, assustado, o cantor teria perdido o controle do veículo e "subido" o meio-fio da via, o que provocou o capotamento. "Graças a Deus ele está bem, consciente", tranquilizou. O guitarrista teria sofrido apenas pequenas escoriações.

Legenda: O acidente aconteceu na avenida Maestro Lisboa. Foto: VCRepórter

Agenda

Vilton Nery afirmou ainda que, nesta sexta-feira (8), vai se informar sobre o período de repouso necessário para a recuperação do artista. "Amanhã vou tomar essa frente para cancelar alguns eventos e ter noção de quantos dias ele vai precisar de repouso", adiantou.