Vicente Nery segue internado e colocará pinos e placa no braço; entenda o caso

O cantor de forró Vicente Nery segue internado por lesões após um acidente de trânsito. Ele capotou o próprio veículo na avenida Maestro Lisboa, em Fortaleza, no dia 8 de setembro.

Vicente Nery teve diferentes fraturas no braço esquerdo, segundo informou Carol Rabelo, esposa do cantor, nesta segunda-feira (19). Até o fim desta semana, ele irá passar por novas intervenções cirúrgicas.

"Na região do úmero colocará pinos. Na ulna será colocada uma placa", explicou Carol Rabelo sobre os procedimentos. De acordo com a companheira do cantor, na primeira cirurgia não havia condições de realizar os outros procedimentos por contas dos ferimentos e fraturas.

Entenda caso

Foto: Reprodução

Vicente Nery capotou o veículo três vezes ao realizar o desvio de uma moto no início do mês. O cantor recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi hospitalizado, inicialmente, no Instituto Doutor José Frota (IJF). No mesmo dia, foi encaminhado para um hospital privado.

No dia 9 de setembro, o cantor passou por diferentes cirurgias. Três operações foram iniciadas, respectivamente, no ombro, antebraço e punho. Ao todo, três cirurgiões trabalharam no caso do forrozeiro.

O cantor cearense sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdo, além de sofrer danos nos dedos e punho.