Internado, Vicente Nery começa fisioterapia e já consegue realizar movimentos após acidente

O cantor Vicente Nery segue evoluindo clinicamente bem após sofrer um grave acidente de carro na semana passada, e já iniciou a rotina de fisioterapia motora. Conforme boletim médico atualizado na noite desta segunda-feira (12), o forrozeiro inclusive já realiza movimentos e consegue levantar, sentar e andar fora do leito do hospital.

Vicente foi internado e submetido a uma série de cirurgias no braço esquerdo e também fez revascularização e reconstrução digital do polegar esquerdo. Ele já apresenta "movimentos ativos dos dedos e com boa perfusão periférica".

Segundo o boletim, o artista cearense segue em tratamento com antibióticos e em observação. Por enquanto, não há previsão de alta médica.

O quadro de saúde é considerado estável. O hospital informa que Vicente Nery não tem febre, está orientado, e não se queixa de dores. O boletim é assinado pelo médico Igor Rabelo.

Acidente

Vicente Nery sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdos, além de sofrer danos nos dedos e punho em acidente de carro em Fortaleza na última quinta-feira (8). O forrozeiro capotou o veículo três vezes ao realizar desvio de uma moto.

Por conta do estado de saúde de Vicente Nery, o cantor precisou reorganizar a agenda de shows. Ele tinha shows agendados em Jericó (PB), Extremoz (RN) e Belém do São Francisco (PE). Todos eles ganharão novas datas.

