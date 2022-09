Vicente Nery aparece em foto caminhando em hospital após acidente de carro

O cantor Vicente Nery caminhou pela primeira vez no corredor do hospital, acompanhado da fisioterapeuta, após sofrer acidente de carro na avenida Maestro Lisboa, em Fortaleza. A foto foi publicada nesta quinta-feira (15), no Instagram do músico.

"Ele permanece internado para administração de antibióticos e sem previsão de alta", detalhou a equipe de Vicente. O cantor segue internado depois de ser submetido a uma série de cirurgias no braço esquerdo.

Equipe de Vicente Nery "Muito em breve queremos vê-lo caminhando para mais um show. Fazendo o que sabe fazer de melhor…Cantando e encantando a gente".

Na publicação, ainda agradeceu pelo trabalho da equipe médica que acompanha o cantor e pelas orações dos milhares de fãs. "O brado agora é nosso. Obrigada meu Deus", finalizaram.

Acidente

Vicente Nery sofreu fraturas no braço e antebraço esquerdos, além de sofrer danos nos dedos e punho em acidente de carro em Fortaleza na última quinta-feira (8). O forrozeiro capotou o veículo três vezes ao realizar desvio de uma moto.

Por conta do estado de saúde de Vicente Nery, o cantor precisou reorganizar a agenda de shows. Ele tinha shows agendados em Jericó (PB), Extremoz (RN) e Belém do São Francisco (PE). Todos eles ganharão novas datas.