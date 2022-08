Simaria já havia citado possibilidade de carreira solo em conversa com Simone

Antes mesmo do anúncio do fim da dupla, o tema da carreira solo sempre pairou entre Simone e Simaria. Pelo menos foi o que a própria Simaria revelou, ainda este ano, em entrevista ao colunista Léo Dias. A conversa teria ocorrido antes mesmo da fama das coleguinhas.

"Quando a gente estava fazendo grande sucesso no forró, a gente era explodida no Norte e Nordeste, eu disse para Simone: 'Junta o teu dinheiro que vamos fazer carreira solo'. Ela disse: 'Pelo amor de Deus, não. É agora que a gente tem alguma coisa'", contou Simaria na entrevista com o colunista.

Na noite de quinta-feira (18), as duas anunciaram o fim da carreira como dupla e revelaram que, a partir de agora, seguirão caminhos separados na música.

Segundo Simaria, um dos motivos de pensar em uma nova etapa seria a forma mais "empreendedora" de ver as coisas. A declaração também foi dada na mesma entrevista concedida pela cantora no dia 15 de junho.

"Uma é muito empreendedora e outra é o 'tá tudo bem', simples assim. Sabe quando as pessoas complicam as histórias e querem botar veneno? Uma empreendedora, eu, porque vejo lá na frente. Deus me deu esse dom de ver lá na frente", revelou.

As duas já haviam parado de se apresentar juntas desde o fim de junho deste ano. O último show ocorreu em Caruaru, Pernambuco, onde Simaria chegou com 1h20 de atraso por conta de outros compromissos da dupla.

"Sabe quando você quer uma excelência de seu trabalho e o outro não quer? Entende Caruaru agora? Preciso falar alguma coisa? Excelência no que faz. Sucesso não é só dinheiro e é entrega de corpo e alma para o que você está fazendo. Não fui eu que escolhi a música, a música que me escolheu", também afirmou em entrevista.

Brigas sucessivas

A relação das irmãs estava estremecida há meses, e elas chegaram a brigar publicamente em um programa de televisão e durante o show em Caruaru.

Simaria já havia sinalizado que estava passando por dificuldades com Simone em uma entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla.

"Não significa que tem que morrer como duplinha", chegou a dizer a irmã mais velha, também em entrevista, pouco depois de anunciar, em junho, uma pausa nas apresentações por conta de problemas de saúde. Na época, Simone assumiu o comando dos shows da dupla sozinha.

