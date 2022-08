Simone se pronuncia após fim da dupla com Simaria: 'te amo minha irmã'

A cantora Simone Mendes, de 38 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a separação da dupla com a irmã Simaria. Em uma publicação no stories, a artista publicou uma foto e na legenda disse: "Te amo minha irmã!".

"Obrigada por tudo. Você é meu sol, minha luz", finalizou Simone. A dupla anunciou o fim da carreira de 10 anos por meio das redes sociais nesta quinta-feira (18).

Simone continuará o resto da agenda marcada da dupla, e depois seguirá para seus projetos solos. Simaria ainda não falou sobre o futuro.

Legenda: Simone postou mensagem para Simaria nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Desentendimentos com Simaria

A separação veio após uma série de desentendimentos com Simaria. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla. Os contratantes da irmãs foram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses estavam sendo cancelados.

O estremecimento na carreira de Simone e Simaria ficou evidente após entrevista de Simaria concedida ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. No material, ela expôs uma série de divergências com a irmã nos bastidores.

Veja nota da separação na íntegra:

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo.

Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone.

'Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante', diz Simaria.

Simone completa: 'A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória'.

As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

