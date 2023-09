Depois de Fortaleza, Festival 'Êêêta Forrozão' será realizado em outros dois estados

O evento "Êêêta Forrozão", programado para acontecer neste sábado (22) na capital cearense, irá percorrer outros estados do Nordeste. A coluna apurou que a festa irá ter passagens pelas cidades de São Luís (MA) e Natal (RN).

Em Fortaleza, no Marina Park, a festa terá duração de 10 horas de música. Serão montadas duas estruturas de palco para 11 atrações que irão se revezar na programação.

Veja atrações:

Mara Pavanelly

Vicente Nery

Magníficos

Noda de Caju

Limão com Mel

Forró Real

Toca do Vale

Zé Cantor

Eliane

Nildinha

Mirela e Leno

Segundo levantado pela coluna, as produtoras envolvidas ainda estão fase de planejamento sobre local, logística e estrutura nos outros estados. As datas ainda são estudadas para uma melhor disponibilidade do público.

Áreas do evento

Na capital cearense, os interessados em curtir a festa poderão usufruir de quatro áreas: Front Faroeste, Open Bar Prime, Camarote Forró no Sítio e Arena Sítio Siqueira, sendo duas delas com serviço de open bar.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através das plataformas Brasil Ticket e Efolia. As entradas também podem ser compradas em pontos de venda físicos na Óticas Diniz e na Central do Fortal.

Serviço

Festival Êêêta Forrozão

Local: Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Data: 23 de setembro

Abertura dos portões: A partir das 19h

Ingressos

Óticas Diniz: Aldeota - Iguatemi - Centro - Messejana - Montese - Jóquei - North Shopping.

Central do Fortal: Rio Mar Papicu, North Shopping, Shopping Benfica, North Shopping Jóquei e Shopping Parangaba

Online: Brasil Ticket e Efolia

Mais informações: (85) 99982-8275