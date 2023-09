Festival 'Êêêta Forrozão' reúne 11 atrações durante 10 horas de forró em Fortaleza; veja programação

Os fãs de forró vão poder curtir muita música na primeira edição do festival "Êêêta Forrozão", em Fortaleza. Ao todo, 11 atrações vão se apresentar em diferentes palcos, no dia 23 de setembro, montados em uma megaestrutura no Marina Park.

Com dois grandes palcos, os shows irão acontecer sem intervalos entre as trocas de atrações — serão mais de 10 horas de música.

Veja atrações:

Mara Pavanelly

Vicente Nery

Magníficos

Noda de Caju

Limão com Mel

Forró Real

Toca do Vale

Zé Cantor

Eliane

Nildinha

Mirela e Leno

O evento irá relembrar os áureos tempos das casas de forró em Fortaleza. As bandas participantes do projeto fizeram shows marcantes em espaços tradicionalmente voltados ao forró como Sítio Siqueira, Forró no Sítio, Cantinho do Céu, Parque do Vaqueiro, Kangalha, entre outros.

Relembre hits das atrações:

Áreas do evento

Os interessados em curtir a festa poderão usufruir de quatro áreas: Front Faroeste, Open Bar Prime, Camarote Forró no Sítio e Arena Sítio Siqueira, sendo duas delas com serviço de open bar.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através das plataformas Brasil Ticket e Efolia. As entradas também podem ser compradas em pontos de venda físicos na Óticas Diniz e na Central do Fortal.

Serviço

Festival Êêêta Forrozão

Local: Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Data: 23 de setembro

Abertura dos portões: A partir das 19h

Ingressos

Óticas Diniz: Aldeota - Iguatemi - Centro - Messejana - Montese - Jóquei - North Shopping.

Central do Fortal: Rio Mar Papicu, North Shopping, Shopping Benfica, North Shopping Jóquei e Shopping Parangaba

Online: Brasil Ticket e Efolia

Mais informações: (85) 99982-8275