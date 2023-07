Murilo Huff anuncia Fortaleza como próximo local de gravação de DVD; assista

Os fãs do cantor Murilo Huff de todo o país podem anotar no calendário a data de mais um DVD do sertanejo. Durante o evento "Deixa de Onda" no Colosso, realizado no sábado (1º), o goiano revelou que irá gravar o próximo produto audiovisual da carreira em Fortaleza (CE).

"Não tem como não gravar em Fortaleza depois dessa recepção maravilhosa de vocês", falou o cantor durante o show.

Veja anúncio em show:

Em seguida, o sertanejo mandou recado para o empresário André Dantas, um dos responsáveis pela organização do primeiro evento dele na capital cearense. "Resolva tudo, escolha o lugar, o melhor lugar, dentro de Fortaleza. É tudo com você", pediu Murilo Huff.

Parceria com produtora de Wesley Safadão

O cantor sertanejo é aliado da produtora de Wesley Safadão no Nordeste. Antes de subir ao palco, Murilo Huff chegou a falar que novos trabalhos dele seriam realizados na região.

"Tenho um carinho grande por essa terra. Me receberam muito bem. Com certeza vamos fazer muita coisa, não só no Ceará, mas no Nordeste inteiro. Temos muitos planos. Abraçaram meu trabalho de uma maneira muito carinhosa. Serei eternamente grato", comentou o sertanejo à coluna É Hit.

O primeiro cronograma de shows de Murilo Huff no Ceará contou com apresentações em Fortaleza, Maracanaú e Salitre.