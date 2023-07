Murilo Huff realiza sonho de adolescente cearense com microcefalia no primeiro show em Fortaleza

Um dos momentos mais emocionantes na vida de um fã é o primeiro encontro com o ídolo. O cantor sertanejo Murilo Huff realizou o sonho de uma adolescente cearense com microcefalia, na noite de sábado (1º). No primeiro show da carreira em Fortaleza, no evento "Deixa de Onda" — realizado no Colosso — ele abriu o camarim para receber a jovem Maria Luysa de Vasconcelos Lira, 16.



Ao acordar, ao retornar da escola e nas horas de lazer, a adolescente canta e leva na ponta da língua composições do ídolo.

Assista encontro da Luysa e Murilo:

Para encontrar o sertanejo, Maria Luysa usou a melhor roupa, colocou um perfume especial guardado há um ano, além de levar nas unhas as iniciais de Murilo Huff.

Troca de presentes

Maria Luysa ainda presenteou o ídolo com uma xícara personalizada com fotos do cantor e do filho dele, o pequeno Léo. O sertanejo não deixou a jovem sair sem um abraço, um beijo e uma toalha personalizada.

"Tenho um carinho grande por essa terra. Me receberam muito bem. Com certeza vamos fazer muita coisa, não só no Ceará, mas no Nordeste inteiro. Temos muitos planos. Abraçaram meu trabalho de uma maneira muito carinhosa. Serei eternamente grato", comentou o sertanejo.

"Murilo Huff chega ao Ceará aliado a empresa do cantor Wesley Safadão. O primeiro cronograma de shows contou com apresentações em Fortaleza, Maracanaú e Salitre.