Ônibus da banda Limão com Mel se envolve em acidente a caminho de show no Ceará

O ônibus da banda Limão com Mel se envolveu em um acidente em estrada na Bahia, a caminho de show da noite desta segunda-feira (5) em Poranga, no interior do Ceará. Os vocalistas e a equipe do grupo estavam no veículo e relataram por meio das redes sociais que estão bem.

O acidente ocorreu na BR-116, na altura do município de Tucano, a 252 quilômetros de Salvador, capital baiana, de acordo com informações do G1.

"Carro ultrapassa ônibus da @limaocommel, bate em outro carro e joga o mesmo para frente do nosso veículo. Informamos que nós estamos bem e os demais envolvidos no acidente também passam bem", comentou.

Edson Lima e Adma Andrade informaram que "não foi nada demais" e que "está todo mundo bem". Eles gravaram um vídeo tranquilizando os fãs.

"Danificou a frente do ônibus e o para-brisa. O Samu atendeu os motoristas, está tudo resolvido. Não houve nada com ninguém da Limão", disse Edson.