Limão com Mel anuncia gravação de DVD 'Pra Sempre Limão' com nomes do forró e sertanejo

O retorno do cantor Edson Lima na banda Limão com Mel será em grande estilo. A gravação de um DVD foi anunciada, na noite desta segunda-feira (20), nas redes socais do forrozeiro e das produtoras envolvidas. O É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, conseguiu informações que a produção audiovisual acontecerá em Recife (PE) — no mês de novembro.

Intitulada de "Pra Sempre Limão", a arte de divulgação da produção audiovisual revelou quatro convidados: Gusttavo Lima, Tarcísio do Acordeon, Wesley Safadão e Xand Avião.

"Um grande sucesso nunca é esquecido, ele se renova, se reencontra e sempre está pronto para construir uma nova história", escreveu Edson Lima no Instagram.

Informação sobre venda de ingressos para os fãs ainda não foram reveladas.

Retorno de Edson Lima

A volta do cantor Edson Lima na Limão com Mel foi anunciada em agosto deste ano. O anúncio foi divulgado na página oficial do grupo no Instagram. O forrozeiro dividirá os palcos com a cantora Adma Andrade.

Dias depois do anúncio do retorno de Edson Lima, o vocalista Diego Rafael foi desligado da Limão com Mel. Ele até fez vídeo chorando falando da saída do grupo.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit