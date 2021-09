Conheça John Amplificado: de Recife (PE) para o topo do Deezer e Spotify

O cantor John Amplificado, 25, lutou 11 anos para alcançar o sonho de ter o reconhecimento na música de forma nacional. No 28º episódio do Podcast "É Hit", o pernambucano conta a trajetória e os desafios para alcançar o topo de aplicativos como Deezer e Spotify. Com "Chega e Senta", ele ganhou uma legião de fãs.

A composição "Chega e Senta" ganhou impulsionamento nas redes sociais pela batida dançante e também por um vídeo gravado com interpretação do sertanejo Henrique, da dupla com Juliano. Em pouco tempo do estouro, nomes como Wesley Safadão introduziram a letra em repertório de live.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

02min20 - Como a música entrou na vida de John Amplificado?

10min55 - O sucesso de "Chega e Senta"

18min30 - A importância do Ceará para o forró

28min - O retorno financeiro com a música

34min - Parceria futuras

41min - John Amplificado vive um relacionamento?

44min - Lançamentos para o segundo semestre

John Amplificado Cantor O que vai ser daqui pra frente, vai depender muito do público, Deus e muito trabalho. Não tem muito explicação. Acredito que as pessoas abraçaram um projeto

De onde vem o termo "Amplificado"?

Jonatas Siqueira Romão Araújo nasceu em 15 de agosto de 1996. Começou a carreira profissional na música aos 14 anos. Fez aulas de canto e contou com acompanhamento de profissional da fonoaudiologia para aprimorar o trabalho. Ele ainda chegou a passar por cirurgia para tratar adenoide e desvio de septo.

Antes do sucesso de "Chega e Senta", ele assinava a carreira musical como John Geração. Em maio deste ano, após um reposicionamento da carreira, a palavra "amplificado" foi adicionado ao nome por indicação de empresários.

"Na verdade foi ideia de um dos meus sócios, pois eu tenho uma voz alta. Ate conversando eu tenho uma voz alta. O termo casou bem e inserimos ao meu nome", explicou o pernambucano.

Inspirações musicais

John Amplificado declarou no Podcast "É Hit" ter um olhar para diferentes nomes do forró. Em especial, ele lembra do amigo e cantor Gabriel Diniz. O pernambucano diz ter recebido muita ajuda no início da carreira do forrozeiro.

Aos 25 anos, John Amplificado já faz parte de uma grande produtora de eventos — a Workshow. A empresa é responsável pelo evento "Festeja" e gerencia carreiras como de Marília Mendonça, Henrique e Juliano, entre outros nomes.

John Amplificado ainda deve desbravar vários estados com o retorno dos eventos. No Ceará, ele ainda não realizou eventos e diz que tem como "obrigação" passar pelo Estado na retomada do setor de entretenimento.

Lançamentos

Novas músicas devem ser reveladas por John Amplicado ainda em setembro deste ano. O repertório é resultado do DVD “Ao vivo em Goiânia”, gravado em maio desse ano com cenário intimista e sem público, em respeito os protocolos contra a Covid-19.



O projeto conta com músicas inéditas, repertório bem animado que mescla sertanejo, piseiro, arrocha, forró e brega. Entre as principais faixas, que ganharam inclusive videoclipes especiais, estão “Chega e Senta”, que já caiu no gosto do público, e “Replay”, que será lançada no dia 16 de setembro nas plataformas digitais.

A produção musical foi assinada por Jenner Mello e Blener Maycom, com direção geral de Renato Morais.

