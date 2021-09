João Gomes e Whindersson Nunes produzem música juntos

O pernambucano João Gomes e o piauiense Whindersson Nunes estiveram reunidos em produção musical, nesta segunda-feira (6). O encontro aconteceu em Barreirinha (MA).

Whindersson Nunes surpreendeu João Gomes, no dia 31 de agosto, com mensagens no Instagram. Em pouco mais de uma semana, eles conversaram sobre o desejo de produzirem uma música juntos.

Em rede social, João Gomes revelou conversas dele com o humorista sobre a construção de uma composição. A letra ganhou narrativa em cima de um relacionamento que acabou.

"Dois amigos no bar conversando sobre decepção amorosa", escreveu Whindersson em conversa com João Gomes sobre a construção da letra. Conforme o humorista, a composição leva a mesma cadência da canção "Mete Um Block Nele" — interpretada pelo pernambucano.

Estúdio improvisado

Com um notebook, teclado, microfones e fones, o feat aconteceu de forma improvisada. Atualmente, Whindersson Nunes vem se dedicando ao mundo do trap. Enquanto João Gomes domina o mercado do forró com o piseiro.

O cantor pernambucano não escondeu a emoção de produzir um trabalho com Whindersson Nunes. Em postagem, ele falou sobre a realização de mais um encontro profissional. "Até parece que eu tô vivendo um sonho", ressaltou João Gomes.