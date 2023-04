Ventania derruba torres e árvore, deixando distrito sem internet e energia em Ipaumirim

Ipaumirim registrou chuva com ventos intensos, na tarde desse domingo (2), causando queda de árvore e de equipamentos de transmissão de energia e de internet, entre outros transtornos. O fenômeno ocorreu no Distrito de Felizardo, na Zona Rural da cidade da região do Cariri cearense, e não deixou pessoas feridas.

Teve uma rajada de vento forte e chuva. Porém, por pouco tempo, uns 35 minutos, mas foi tempo suficiente para causar esses danos", explicou a vendedora autônoma Larissa Silva, que mora a cerca de três quilômetros da localidade.

Segundo a Prefeitura, uma árvore caiu sobre um carro, que estava estacionado na Rua do Alto e provocou danos materiais.

"Fiquei com medo. As rajadas de ventos foram fortes. Temia que houvesse queda de árvores, mas aqui não aconteceu. Graças a Deus", disse Larissa Silva.

O fenômeno intenso ainda quebrou a estrutura de um poste de transmissão de energia, que acabou ruindo na Rua Zéca Felizardo. Devido à danificação do equipamento, algumas residências ficaram sem acesso ao serviço de eletricidade.

Ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou, nesta segunda-feira (3), que a operação já foi restabelecida no local.

A ventania também derrubou uma torre de distribuição de rede, que atingiu um prédio comercial e uma casa. Devido à queda, a região está sem fornecimento de internet. Conforme a vendedora, a empresa responsável pelo equipamento está no local realizando reparos.

