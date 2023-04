Cidade no Ceará reúne multidão para ver açude sangrar novamente após 11 anos

Uma multidão esteve na ponte da Barragem de Quixeramobim para vê-la sangrar no começo da noite deste domingo (2). Conforme o prefeito da cidade, Cirilo Pimenta, a cidade estava aflita, pois antes da estação chuvosa só teria água para dois meses: "a gente tava com o coração na mão, a barragem estava totalmente vazia".

O açude, conforme informado por Cirilo, não sangrava desde 2011. "Uma cidade sem água é um local que não tem muito o que assegurar para as pessoas. Evita o crescimento, o desenvolvimento", esclareceu.

Com a bonança provida pelas chuvas, a água do reservatório criado em 1958, poderá durar cerca de dois anos para o município, prevê o gestor. "A cidade toda está contente e tranquila com relação à água. A beleza que é essa barragem, nosso cartão postal", esclareceu.

A barragem de Quixeramobim sangrou pela primeira vez em 1959. Na cheia deste domingo, a cidade registrou buzinaço e comoção geral. Autoridades de trânsito estiveram no local para controlar o fluxo.

Rivaldo dos Anjos, morador e coordenador de comunicação da cidade, informou que "parecia final de Copa do Mundo". "Isso representa esperança, motivo de muita comemoração na cidade".

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE