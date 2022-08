Carga de 6 toneladas de camarão sem nota fiscal é apreendida em Ipaumirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesse domingo (21), 6,2 toneladas de camarão de água doce sem nota fiscal. A carga era transportada por um caminhão e foi interceptada pelos agentes de segurança em Ipaumirim, a mais de 413 km de Fortaleza.

Os policiais abordaram o veículo no quilômetro 420 da BR-116. Ao questionar o motorista sobre as 522 caixas de animais e as documentações fiscais da mercadoria, ele não soube responder e também não apresentou nota fiscal.

Após o acionamento da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), o condutor informou aos agentes que fazia o trajeto entre Jaguaribara e Salvador, Bahia. A ocorrência foi encaminhada para a autoridade fiscal, que lavrou auto de infração com penalidade de multa no valor de R$ 20.295,36.

