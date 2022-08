Mãe é presa por suspeita de envolvimento na morte da filha de 11 meses no Ceará

Uma mulher de 34 anos foi presa preventivamente, no sábado (20), por suspeita de envolvimento na morte da filha de 11 meses. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a bebê deu entrada em uma unidade de saúde do município de Novo Oriente na última segunda-feira (15), com sinais de asfixia.

O laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confirmou os indícios de crime. Nesse cenário, a Delegacia do Municipal de Novo Oriente conduziu as investigações sobre o caso.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a Pefoce representou pela prisão preventiva contra a suspeita.

Ainda no sábado, a mulher foi encaminhada para uma unidade policial e o mandado por homicídio foi cumprido. "Após os procedimentos sobre o fato serem concluídos, a mulher foi colocada à disposição da Justiça", concluiu a SSPDS.