Polícia procura por policial militar suspeito de matar a companheira a tiros em Fortaleza

Um policial militar de 46 anos, suspeito de matar a própria companheira, de 43, na Barra do Ceará, em Fortaleza, no último sábado (20), é procurado pelas polícias Civil do Ceará (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE).

"Diligências estão em andamento no intuito de localizar o suspeito", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

A Pasta acrescentou que a A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

SSPDS Em nota As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos."

Casal se relacionava há um ano

Suspeito e vítima do suposto feminicídio se relacionavam há cerca de um ano. O irmão da vítima contou ao Sistema Verdes Mares que o casal vivia um relacionamento conturbado, com idas e vindas.

Os vizinhos que presenciaram o momento do crime disseram que ouviram tiros e viram a tentativa de fuga da mulher. Ainda assim, ela não conseguiu escapar, foi baleada e morta entre a Rua Irapuã e a Travessa Pastor, na Barra do Ceará, na manhã do último sábado (20).

Legenda: Marcas de sangue foram limpas pelos vizinhos Foto: Flávio Rovere