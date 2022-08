Bebê de 9 meses é atingido por 'bala perdida' e morre em Fortaleza; dois homens ficam feridos

Um bebê de apenas 9 meses foi atingido por uma 'bala perdida' e morreu, em Fortaleza, na noite do último sábado (20). Dois homens também ficaram feridos na ação criminosa.

O tiroteio aconteceu no bairro Pici, por volta de 20h. A reportagem apurou que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. O alvo seria um homem que ficou ferido e fugiu da ação criminosa. Entretanto, outro homem e o bebê de 9 meses também foram baleados.

"Duas das vítimas, entre elas a criança, foram socorridas, mas o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a terceira vítima não procurou atendimento médico", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que conta com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para capturar os criminosos e descobrir a motivação do ataque criminoso.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



"As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos", reforça a Pasta.