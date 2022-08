Justiça decreta prisão preventiva de promotor suspeito de homicídio na Cidade dos Funcionários

A Justiça decidiu manter a prisão do promotor Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, de 66 anos. Ricardo foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (18), sob suspeita de assassinar um idoso de 72 anos, no bairro Cidade dos Funcionários.

A decisão por converter o flagrante em prisão preventiva foi proferida em audiência de custódia, na noite desta sexta-feira (19). A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a sessão teve duração de quase três horas, em Fortaleza, e foi presidida pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Mauro Liberato.

O promotor segue detido em um quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O advogado de defesa, Walmir Medeiros, entendeu a decisão de manter a prisão como acertada. "O desembargador foi sábio. Neste momento não cabia a soltura. Teremos elementos para mudar a decisão em breve para reanalisarem a situação", disse a defesa.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) disse ter aberto Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar o homicídio. A investigação do caso também fica a cargo do MPCE, já que o suspeito tem prerrogativa de foro.

FAMÍLIA PEDE JUSTIÇA

Magno César Carvalho, filho da vítima, diz que a família não entende o motivo do crime e pede Justiça para o caso. "Não sabemos de onde veio essa mágoa. Nós queremos que ele seja punido, ele tirou a vida de uma pessoa. A gente espera que a Procuradoria não deixe isso impune".

Magno Carvalho Filho da vítima "Ele precisa ficar preso, pagar pelo que fez. Me pergunto como alguém tão capacitado faz uma coisa dessa? Precisa ser excluído da sociedade, precisa ser excluído dos quadros do MP"

Conforme filhos da vítima, o promotor teria entrado na casa se identificando como um amigo. Testemunhas contam que, minutos depois, ele teria efetuado os disparos de arma de fogo.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso aos vídeos que mostram o momento em que o suspeito tenta fugir.

VEJA O VÍDEO:

Na saída, o promotor tenta fugir em um Jeep Compass. Já na fuga, foi interceptado por outro automóvel.

Pedreiros que estavam na rua presenciaram parte da ação e chegaram a arremessar pedras para tentar interceptar o promotor. O suspeito seguiu no veículo e foi flagrado por policiais já perto do viaduto.

Filhos da vítima foram atacados

Conforme testemunhas, o promotor ainda teria tentado atirar contra dois filhos da vítima, que conseguiram se esquivar e imobilizar o atirador. Os filhos acionaram a Polícia e o suspeito foi detido em flagrante.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem de 66 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (18), sob suspeita de participação em um homicídio, ocorrido no bairro Cidade dos Funcionários.

"Na ocasião, o suspeito teria discutido com a vítima, um homem de 72 anos, que foi lesionada com disparo de arma de fogo e morreu no local. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionados para a ocorrência, que segue em andamento. Mais informações serão repassadas posteriormente", disse a Pasta.

