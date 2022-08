Três militares estaduais são investigados na CGD por episódios de violência contra a mulher no CE

Três militares estaduais (dois policiais e um bombeiro) passaram a ser investigados administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por denúncias de terem praticado violência contra a mulher, no Ceará. Em todos os casos, as vítimas são antigas ou atuais companheiras dos agentes de segurança.

As portarias, com a abertura das investigações, foram publicadas pela CGD no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (17).

Em um dos casos, um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é acusado pela ex-esposa de, "no dia 06.04.2022, tê-la agredido fisicamente, ofendê-la, além de ameaçá-la de morte, caso o denunciasse, bem como a persegui-la e observá-la em uma academia de musculação".

O crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, também foi denunciado à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), através de um Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

Outra Sindicância Administrativa foi aberta contra um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), acusado pela esposa de agredi-la fisicamente, na residência do casal, na Capital, no dia 1º de junho de 2019. A mulher também afirmou à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza que sofria violência psicológica.

Por último, um subtenente da PMCE é acusado pela companheira de cometer violência psicológica e ameaças, no dia 4 de abril deste ano, no Município de Boa Viagem. Um processo criminal por lesão corporal em contexto de violência doméstica tramita na 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem.

CGD No Diário Oficial do Estado Por intermédio do aplicativo WhatsApp (o policial militar) teria enviado alguns áudios lhe xingando e ameaçando, dentre outras expressões, além de haver afirmado ainda que, 'caso fosse preso ela pagaria tudo'."

Outras investigações abertas

No mesmo Diário Oficial do Estado de 17 de agosto último, a CGD publicou a abertura de mais três investigações administrativas-disciplinares contra agentes da Segurança Pública ou do Sistema Penitenciário.

Um delegado da Polícia Civil do Ceará irá responder a um Processo Administrativo-Disciplinar na Controladoria por entrar em vias de fato e ameaçar com uma arma de fogo um homem, em Ipueiras, em 17 de abril de 2019.

"O processado teria naquela data efetuado cobrança de dívida pretérita de aluguéis, água e energia em atraso de um imóvel seu, quando se exacerbou, vindo a agredir fisicamente a vítima com tapas e empurrões apontando arma de fogo, conforme mostra o vídeo acostado aos autos", descreve a portaria da CGD.

Um escrivão da PC-CE é suspeito de fraudar um Boletim de Ocorrência soobre um acidente de trânsito, na Delegacia Regional de Acaraú, em 5 de fevereiro de 2018, para receber um Seguro DPVAT.

Por fim, um policial penal do Ceará será investigado por portar uma arma de fogo com o registro vencido, no Estado de Pernambuco, em 13 de janeiro do ano corrente. "No momento da abordagem, o servidor estava em um bar e apresentava sintomas de embriaguez, ocasião que teria ameaçado e desacatado os policiais militares", detalha a portaria.

