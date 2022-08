PM é denunciado pelo MPCE por roubar R$ 600 de entregador no bairro Benfica; veja vídeo do assalto

Um policial militar foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), no último domingo (14), pelo crime de roubo, cometido contra um entregador, no bairro Benfica, em Fortaleza. Na ação criminosa, foram roubados uma carteira com documentos pessoais e R$ 600, além de um aparelho celular.

O MPCE acusou o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Luiz Fernando Nascimento Moura, de 34 anos, por roubo qualificado (com o concurso de duas ou mais pessoas e com o emprego de arma de fogo). A pena pode variar de 4 a 20 anos de prisão.

O policial militar se encontra preso desde que foi autuado em flagrante pelo crime. Antes do roubo, ele estava afastado das funções policiais por mais de um ano, em razão de uma Licença para Tratamento de Saúde (LTS), informou a Corporação. O soldado já respondia por tentativa de estupro.

Conforme a denúncia, Luiz Fernando e outro homem ainda não identificado - que trafegavam em uma motocicleta - praticaram um assalto contra um entregador, que trabalhava em uma bicicleta, na Rua Senador Pompeu, na noite de 27 de julho deste ano. A ação criminosa foi filmada por câmeras da região.

Veja o vídeo do assalto:

Ministério Público do Ceará Em denúncia Imediatamente, o Denunciado, trajando blusa de cor vermelha, desceu da garupa da motocicleta e anunciou o assalto, enquanto o condutor da moto dava cobertura à ação ilícita. O Ofendido ainda implorou para que não levassem seus bens, mas o Acusado mostrou um revólver de marca Taurus, calibre 38, que trazia consigo, a fim de ameaçar aquele primeiro, e tomou-lhe uma carteira, contendo seus documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$ 600,00 (seiscentos reais), e um aparelho de telefonia móvel Samsung A01."

Uma pessoa desconhecida, que passava pelo local, viu o assalto e atirou contra os criminosos, para proteger a vítima. A reportagem apurou que se tratava de um segurança particular. Luiz Fernando foi baleado no braço, o que freou a sua fuga.

Policial foi desmentido por vítima e testemunhas

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou para a ocorrência. Ao ser parado por colegas de farda, o soldado Luiz Fernando Nascimento Moura teria se passado por testemunha do crime.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o suspeito disse a um dos policiais militares que atendia a ocorrência que estava de LTS e trabalhava com um serviço de transporte e entrega de mercadorias, quando atendeu um cliente que pediu para ir ao bairro Benfica. Ao chegar ao local, o suposto passageiro anunciou um assalto, e uma pessoa interveio, momento em que o militar teria sido baleado por engano.

Entretanto, testemunhas e a vítima do assalto chegaram ao local, negaram a versão contada pelo policial militar e o apontaram como um dos assaltantes - sendo inclusive o passageiro que tinha puxado a arma de fogo.

Luiz Fernando foi levado à Delegacia de Assuntos Internos (DAI), onde foi autuado em flagrante por roubo e preferiu não prestar depoimento. A arma utilizada por ele, um revólver calibre 38, com 17 munições intactas, foi apreendida.

