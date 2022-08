Motocicleta explode em oficina e deixa três feridos em Campos Sales, no Ceará

Uma motocicleta pegou fogo e explodiu, deixando três pessoas feridas em uma oficina mecânica em Campos Sales, no interior do Ceará. O caso aconteceu na última segunda-feira (15), e foi registrado em vídeo por testemunhas.

Conforme mostram as imagens, a moto pegava fogo dentro do estabelecimento, que fica no centro da cidade, enquanto funcionários tentavam retirar outros veículos do local.

Em seguida a motocicleta explode, causando correria e pânico entre os presentes. Dois homens, de 31 e 23 anos, tiveram queimaduras de 2º grau nos membros superiores. Outro de 24 anos teve queimaduras nos membros superiores e inferiores, além da região da cervical.

Os feridos foram atendidos no hospital de Campos Sales e depois transferidos para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. Todos estavam conscientes e orientados.