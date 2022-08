Trator desgovernado é partido ao meio após colidir contra micro-ônibus no Cariri

Um trator desgovernado colidiu com um micro-ônibus, na noite dessa quarta-feira (17), enquanto estava acoplado a um reboque na BR-230, em Várzea Alegre, na Região do Cariri. No acidente, o veículo agrícola foi partido ao meio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete pessoas ficaram feridas, incluindo os condutores dos veículos. Elas foram encaminhados para uma unidade hospitalar da região.

O Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran) de Várzea Alegre detalhou que o trator se desprendeu da carroceria e desceu a ladeira desgovernado e se chocou contra o micro-ônibus, que, conforme a PRF, fazia o trajeto entre Juazeiro do Norte e Iguatu. Com o impacto, as metades do veículo de tração foram arremessadas para lados opostos da pista.

Legenda: O impacto impulsionou o coletivo para fora da pista Foto: arquivo pessoal

A colisão também impulsionou o coletivo para fora da via, que acabou parando no acostamento. O Demutran não informou quantos ocupantes haviam no veículo.

As vítimas foram encaminhas para o Hospital São Raimundo em ambulâncias. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

