Estudantes se envolvem em acidente após ônibus tombar em Santana do Cariri, no Interior do Ceará

Um ônibus que transportava estudantes tombou na zona rural do município de Santana do Cariri, no Interior do Ceará, na tarde desta terça-feira (16). De acordo com informações da prefeitura da cidade, o veículo envolvido no acidente prestava serviço ao Governo do Estado.

O tombamento aconteceu na subida da localidade de Sítio Palmeira e, segundo informações preliminares, não há vítimas fatais.

Assista ao vídeo do acidente

"A prefeitura municipal de Santana do Cariri vem a público informar que o ônibus, que presta serviço ao Governo do Estado e estava transportando estudantes, tombou na subida do Sítio Palmeira.

O ônibus em questão não pertence à frota do município de Santana do Cariri e, segundo informações preliminares, não há vítimas fatais. A prefeitura vem prestando todo o apoio e assistência aos envolvidos no acidente", diz a nota da prefeitura de Santana do Cariri.